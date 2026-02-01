El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de lluvia escasa que se intensificarán en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 14 grados durante todo el día. Este rango de temperatura, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las horas más críticas. Esta combinación de factores puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en combinación con la lluvia. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse, ya que las ráfagas pueden ser fuertes y potencialmente peligrosas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de tormenta se intensifiquen, especialmente en la tarde, con un 70% de probabilidad de tormenta en los periodos críticos. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo adicional para actividades al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma que se prevé en algunos momentos del día, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría complicar la circulación vehicular, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.