El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , aumentando ligeramente a 9 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más fría debido a la alta humedad relativa, que alcanzará valores del 89% al 98% en diferentes momentos del día.

A medida que avancen las horas, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga alta, con un 95% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las lluvias serán casi inevitables durante la mañana y parte de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en algunos periodos. La lluvia será ligera, pero constante, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 18 y 36 km/h, predominando de dirección sur. Las rachas más intensas se esperan hacia la tarde, alcanzando hasta 62 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más acentuada. Es recomendable que los residentes tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 70% entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de tormentas aisladas, lo que añade un elemento de inestabilidad al clima del día.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 a 11 grados, con un leve aumento en la sensación de calor debido a la humedad. Sin embargo, la lluvia persistente y el viento fuerte podrían hacer que la jornada se sienta más fría de lo que realmente es.

En resumen, Forcarei experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a los habitantes que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y tomando precauciones al desplazarse.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.