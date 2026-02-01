El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más húmedas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 0.4 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de A Estrada deben estar preparados para la lluvia, especialmente si tienen planes al aire libre.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 48 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional y afectar la estabilidad de objetos ligeros en el exterior. Es recomendable asegurar cualquier elemento que pueda ser arrastrado por el viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 65% en las horas centrales del día, lo que podría traer consigo tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar rápidamente.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría complicar la circulación vehicular. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad en estas condiciones.

En resumen, A Estrada experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento moderado. Los ciudadanos deben estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y comodidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.