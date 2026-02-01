El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Cuntis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 95% en los periodos de la mañana y el 100% en la tarde. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 1.0 mm, aunque se espera que en algunos momentos la intensidad de la lluvia aumente, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, rondando los 10 a 13 grados a lo largo del día. Las mínimas se registrarán en las primeras horas, mientras que las máximas se alcanzarán hacia el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las ráfagas más fuertes se prevén entre las 22:00 y las 23:00 horas, por lo que se recomienda precaución si se planea realizar actividades al exterior.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad en la mañana y un 55% en la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo para quienes se encuentren en áreas abiertas o en la carretera.

A medida que avance el día, la niebla podría hacer su aparición, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de un buen libro o una película, y mantenerse abrigado.

