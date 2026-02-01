El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Catoira se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que traerán consigo lluvias escasas. A medida que avance la jornada, la situación se tornará más complicada, ya que se prevén tormentas acompañadas de lluvias que podrían intensificarse en ciertos momentos.

Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con un acumulado de 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.4 mm en la siguiente franja horaria. Sin embargo, a partir del periodo 19, se anticipa un notable incremento en la cantidad de lluvia, alcanzando hasta 4 mm, lo que podría generar situaciones de riesgo en áreas vulnerables. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Catoira se enfrenten a condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 14 grados a lo largo del día. Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en algunos momentos, creará una sensación de bochorno que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La humedad se mantendrá alta, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 60 km/h en las horas más intensas de la tormenta. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones adversas, especialmente para actividades al aire libre y en la navegación.

La probabilidad de tormenta es considerable, con valores que alcanzan hasta el 80% en ciertos periodos del día. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles interrupciones en el suministro eléctrico y otras eventualidades que puedan surgir debido a las condiciones climáticas adversas.

Es recomendable que los residentes de Catoira tomen precauciones, eviten desplazamientos innecesarios y se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día. La situación requiere atención, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.