El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, A Cañiza se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en las primeras horas. A partir del periodo de la tarde, las lluvias se intensificarán, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 8 a 10 grados , lo que sugiere que el frío persistirá.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación térmica aún más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de A Cañiza que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad durante las horas de la mañana y la tarde. Esto podría dar lugar a tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, cuando las condiciones son más propensas a la inestabilidad. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 8 grados. Las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, A Cañiza experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas adversas y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.