El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes se enfrenten a algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada durante la mañana se estima en alrededor de 1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, será constante.

A medida que avance el día, la situación meteorológica no cambiará significativamente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 13 grados en las horas de la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que se mantenga en un 70% durante la mañana y un 75% en la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, aunque no se anticipan eventos severos. La combinación de la alta humedad y el viento podría generar niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque la intensidad podría disminuir ligeramente. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 14 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no frío. La puesta de sol se producirá a las 18:49, marcando el final de un día que, aunque nublado y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma entre las precipitaciones.

En resumen, los habitantes de Cangas deben estar preparados para un día húmedo y ventoso, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se aconseja precaución al conducir y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.