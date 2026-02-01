El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, que abarcan desde la 1:00 hasta la 7:00 y desde la 13:00 hasta la 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm en los periodos de mayor actividad.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12-14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán predominantemente del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 60 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, riesgo de caída de ramas o estructuras débiles.

A medida que avance el día, se espera que la intensidad de las lluvias disminuya ligeramente, aunque las condiciones seguirán siendo inestables. La probabilidad de tormentas también se mantendrá alta, con un 70% en las primeras horas y un 55% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser subestimada.

Los ciudadanos de Cambados deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de que las condiciones cambien rápidamente. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y un ambiente fresco, con vientos fuertes que podrían complicar aún más la situación. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser programadas con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.