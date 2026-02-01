El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá alta a lo largo del día. Las primeras horas del día presentarán lluvias escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.2 mm. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia aumentará, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se espera que la precipitación alcance hasta 1 mm.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas durante la mañana. Esto sugiere que los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11-12 grados , lo que, combinado con la alta humedad, que rondará el 90%, generará una sensación de frío y humedad en el ambiente.

A lo largo de la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Las lluvias continuarán, con acumulados que podrían llegar a 3 mm en las horas pico, y la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 60% hasta el final de la jornada. La temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 14 grados , pero la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la humedad y el viento.

El viento, que soplará principalmente del sur, alcanzará velocidades de hasta 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Esto podría contribuir a un ambiente más incómodo y potencialmente peligroso, especialmente para aquellos que se encuentren en áreas expuestas.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones, eviten actividades al aire libre si es posible y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas hará que sea un día para permanecer en casa y disfrutar de la calidez del interior.

