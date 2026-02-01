El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 12 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que se sitúa en torno al 83%.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando hasta un 75% en las horas centrales de la jornada. Las lluvias se intensificarán ligeramente, con acumulaciones que podrían llegar a 1.5 mm en total. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la humedad y el viento.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes y las condiciones de la carretera podrían verse afectadas por la lluvia.

En la tarde, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas aisladas. La humedad aumentará, alcanzando hasta el 96%, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Las temperaturas se mantendrán estables, pero la combinación de viento y humedad puede resultar incómoda.

Hacia la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque podría disminuir ligeramente. Sin embargo, la niebla podría aparecer, especialmente en las horas más tardías, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se espera que el ocaso ocurra a las 18:49, marcando el final de un día gris y húmedo.

En resumen, los habitantes de Bueu deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias, tormentas y un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones al salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.