El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones comiencen a intensificarse a medida que avanza el día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 95% en las primeras horas y manteniéndose en un 100% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 13 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 99% en las horas más críticas, lo que puede generar una sensación de incomodidad. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes en algunos momentos del día, especialmente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 52 km/h. Este viento puede contribuir a que las lluvias se sientan más frías y a que se produzcan condiciones de inestabilidad en la atmósfera, aumentando la posibilidad de tormentas aisladas.

A medida que el día avanza, la probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 70% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 60% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

Es recomendable que los residentes de Barro tomen precauciones, especialmente aquellos que planean salir durante el día. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial. Además, se aconseja evitar áreas propensas a inundaciones, dado que las lluvias, aunque ligeras, pueden acumularse rápidamente en ciertas zonas.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento del sur que podría intensificar la sensación de frío. La combinación de estos factores sugiere un día que requerirá preparación y precaución por parte de los habitantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.