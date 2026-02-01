El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Baiona se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las condiciones atmosféricas indican que se presentarán tormentas acompañadas de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 11 a 12 grados durante la mayor parte del día, lo que, combinado con la alta humedad relativa que oscila entre el 86% y el 99%, creará una sensación térmica más fría. La niebla y la bruma también serán protagonistas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en las actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que acumulen entre 0.3 y 4 milímetros a lo largo del día, con picos de lluvia más intensos en la tarde. Las rachas de viento, que soplarán principalmente del sureste, alcanzarán velocidades de hasta 29 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío y contribuir a un ambiente más incómodo.

La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 70% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Baiona deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si tienen planes al aire libre. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a posibles alertas meteorológicas.

A medida que avance el día, las condiciones podrían mejorar ligeramente, pero la posibilidad de lluvias persistirá hasta la noche. La puesta de sol se espera para las 18:50, momento en el que el cielo podría comenzar a despejarse, aunque las temperaturas seguirán siendo frescas.

En resumen, Baiona enfrentará un día de febrero caracterizado por cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que los que deban salir deben estar preparados para enfrentar un tiempo variable y potencialmente incómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.