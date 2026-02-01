El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se perciban algunas lloviznas.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 a 12 grados, con un leve aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y al viento que soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 45 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque no muy fuerte, puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y se espera que continúe durante el resto del día, aunque con menor intensidad. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 2 mm en las horas centrales de la jornada, especialmente entre las 21:00 y las 23:00, cuando se prevén lluvias más intensas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 65% de posibilidad de que se produzcan en las primeras horas del día, disminuyendo a un 60% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones son propicias para su desarrollo, especialmente si se combinan con el aumento de la inestabilidad atmosférica.

El día se caracterizará por un cielo cubierto, con brumas y niebla en algunos momentos, lo que podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse.

En resumen, As Neves experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones climáticas adversas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.