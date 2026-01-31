El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. Desde primera hora de la mañana, el cielo se presentará con intervalos nubosos, aunque a medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 10 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga en torno al 65-70%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 58 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, rondando entre los 20 y 30 km/h. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas abiertas y costeras.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 35% de posibilidades de lluvia en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 55% en la tarde. Aunque las lluvias no se anticipan como intensas, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos. Las precipitaciones acumuladas podrían ser mínimas, pero no se descarta la posibilidad de que se produzcan en forma de lloviznas.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad es baja durante la mañana, pero podría aumentar ligeramente en la tarde, alcanzando un 30% en las horas cercanas al ocaso. Sin embargo, no se prevén fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica no debería causar mayores inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:47, marcando el cierre de un día que, aunque gris y fresco, no debería presentar mayores complicaciones para los habitantes de Vilanova de Arousa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.