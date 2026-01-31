El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían traer algunas sorpresas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de tormenta del 35% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que la lluvia sea escasa, con una precipitación acumulada de 0.8 mm en este periodo inicial. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 15 grados en la tarde. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 60% y el 75%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se prevé que sople con fuerza desde el oeste, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

En la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente, con un 55% de posibilidades de lluvia. Aunque la cantidad de precipitación esperada es baja, es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 30% durante la tarde, lo que podría traer descargas eléctricas aisladas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto. La puesta de sol se producirá a las 18:47, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, no debería presentar condiciones extremas. La combinación de nubosidad, viento y humedad hará que sea un día típico de invierno en la costa gallega, donde es mejor estar preparado para cualquier eventualidad.

