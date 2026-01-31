El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% entre las 00:00 y las 07:00 horas. Durante este periodo, se prevé que caigan alrededor de 2 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.
A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 8 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, rondando entre el 57% y el 83%, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.
El viento soplará desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 32 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A partir de la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 5 y 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor viento.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 75% de posibilidad de tormenta en las primeras horas, aunque esta disminuye a cero entre las 07:00 y las 13:00 horas. Sin embargo, a partir de las 19:00 horas, la probabilidad de tormenta aumenta ligeramente hasta un 15%, lo que podría indicar un posible cambio en las condiciones meteorológicas hacia la noche.
A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con escasas posibilidades de que se despeje. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia y la nubosidad, por lo que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.
En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o ver una película, mientras se espera que las condiciones mejoren en los próximos días.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija