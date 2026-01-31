El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% entre las 00:00 y las 07:00 horas. Durante este periodo, se prevé que caigan alrededor de 2 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 8 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, rondando entre el 57% y el 83%, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 32 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A partir de la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 5 y 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 75% de posibilidad de tormenta en las primeras horas, aunque esta disminuye a cero entre las 07:00 y las 13:00 horas. Sin embargo, a partir de las 19:00 horas, la probabilidad de tormenta aumenta ligeramente hasta un 15%, lo que podría indicar un posible cambio en las condiciones meteorológicas hacia la noche.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con escasas posibilidades de que se despeje. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia y la nubosidad, por lo que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o ver una película, mientras se espera que las condiciones mejoren en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.