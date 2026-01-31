El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 y 5 grados , con una sensación térmica que podría llegar a ser de 0 a 2 grados, lo que indica un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, se mantendrá en torno al 75% entre las 07:00 y las 13:00. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 5 grados, y el viento soplará desde el oeste con velocidades que alcanzarán hasta los 19 km/h. La sensación térmica seguirá siendo baja, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de precipitación, que caerá al 10% entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando hasta 10 grados en su punto máximo, aunque la sensación térmica seguirá siendo fresca, con valores que podrían llegar a los 7 grados. El viento, que soplará desde el oeste-suroeste, podría alcanzar rachas de hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frío.

Al caer la noche, el cielo seguirá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia será baja, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose entre 8 y 9 grados. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 6 grados, lo que sugiere que será un final de jornada fresco.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable que los residentes se preparen para un día húmedo y ventoso, llevando ropa adecuada para las bajas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.