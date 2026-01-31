El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vigo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana. La temperatura oscilará entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, con mínimas de 9 grados, que irán aumentando gradualmente a medida que avance el día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que puede contribuir a una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas. A medida que el día progrese, la humedad se estabilizará en torno al 60-70%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea significativa, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, con un 65% de probabilidad de que se produzcan lluvias. Durante este periodo, se anticipa una precipitación acumulada de aproximadamente 2 mm, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el resto del día permanezca seco, aunque el cielo seguirá cubierto.
El viento será otro factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las primeras horas, provenientes del oeste. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 15-20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
La visibilidad podría verse afectada en las primeras horas debido a la combinación de nubes y posibles lluvias, pero mejorará a medida que el día avance. Los ciudadanos de Vigo deben estar preparados para un día mayormente gris y húmedo, con la posibilidad de que las condiciones mejoren ligeramente hacia la tarde, aunque el cielo permanecerá cubierto.
En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de tormentas matutinas. Se recomienda a los habitantes de Vigo que se abriguen adecuadamente y estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las primeras horas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.
