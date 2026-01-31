El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de tormenta y lluvia escasa, especialmente en el periodo inicial, donde se espera una precipitación de 0.5 mm. A medida que avance el día, la lluvia se mantendrá ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas siguientes.

La temperatura durante el día oscilará entre los 8 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 60% y el 86%. Esto generará un ambiente algo frío y húmedo, por lo que se recomienda a los habitantes de Valga vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 43 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima que habrá un 55% de posibilidad de lluvia en las primeras horas, disminuyendo a un 40% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, existe un 5% de probabilidad de lluvia entre las 13 y las 19 horas, lo que sugiere que la actividad de lluvia podría ser menos intensa en la tarde. A partir de las 19 horas, la probabilidad de tormentas aumenta nuevamente, alcanzando un 30%, lo que podría traer consigo chubascos más intensos.

Los habitantes de Valga deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde, cuando las tormentas son más probables. Se recomienda llevar paraguas y estar preparados para cambios bruscos en el tiempo. La jornada se presenta como un día típico de invierno, donde la combinación de nubes, viento y lluvia será la protagonista.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.