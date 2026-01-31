El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tui según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias ligeras que podrían comenzar a manifestarse, especialmente en las primeras horas, donde se espera una probabilidad de precipitación del 95% entre la 1 y las 7 de la mañana. La cantidad de lluvia acumulada podría alcanzar hasta 0.7 mm en este periodo.
A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un cielo cubierto con lluvias escasas, especialmente en la franja horaria de 9 a 10 de la mañana, donde se prevé una precipitación de 0.1 mm. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a los 14 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 70% a lo largo del día.
El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 45 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.
La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y una disminución a un 10% en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de actividad eléctrica en la mañana es significativa.
En resumen, los habitantes de Tui deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y un ambiente fresco. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son. A medida que el día avance, las condiciones climáticas mejorarán ligeramente, pero la posibilidad de lluvias persistirá hasta el final de la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija