El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 80% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 0.1 mm, aunque se espera que sea escasa.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9-10 grados , con una ligera subida a 11 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, rondando el 78% al inicio del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán los 26 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A partir de la tarde, se espera que la velocidad del viento se reduzca a unos 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación más tranquila en el ambiente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja (35% en la mañana), no se descarta la posibilidad de alguna actividad eléctrica aislada.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 40% entre las 07:00 y las 13:00, y aunque la precipitación será escasa, se recomienda a los residentes de Tomiño llevar paraguas o impermeables si planean salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, alcanzando niveles del 85% hacia la medianoche, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y disfrutar de la jornada con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.