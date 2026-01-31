El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Soutomaior se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias intermitentes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

A medida que avance el día, la situación no mejorará significativamente. Durante la mañana, se espera que las lluvias sean escasas, pero el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, rondando el 82% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 14 grados, pero el cielo seguirá cubierto. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 70% durante la mañana, disminuyendo a un 20% en la tarde, lo que indica que, aunque las tormentas no son seguras, no se pueden descartar por completo. La situación meteorológica sugiere que es un buen día para actividades en interiores, ya que las condiciones no serán las más propicias para disfrutar del aire libre.

El viento también jugará un papel importante hoy. Se prevé que sople del oeste con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, el viento se orientará hacia el sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más agradables, aunque el cielo seguirá cubierto.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o ver una película, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.