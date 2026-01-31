El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% entre la 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras. La temperatura en este periodo oscilará entre los 4 y 6 grados , con una sensación térmica que podría llegar a ser de -1 grado, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance el día, el cielo continuará cubierto, con condiciones similares a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja, rondando los 5 grados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

La probabilidad de tormenta se mantendrá alta en la mañana, con un 80% entre la 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 0% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas es significativa en las primeras horas del día. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación se reduce considerablemente, con un 25% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 65 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. En la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, con velocidades que rondarán los 18 km/h.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en las primeras horas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo frío y ventoso, especialmente durante la mañana, y que estén atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.