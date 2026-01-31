El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados , aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en las horas de la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 60% y el 80%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con una predominancia de nubes que limitarán la entrada de luz solar. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas, con un 45% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, esta probabilidad disminuirá, alcanzando un 5% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que las lluvias serán poco probables en la tarde y noche.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando desde el oeste y suroeste con velocidades que oscilarán entre los 16 y 59 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 45% de posibilidad de tormenta entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que podría generar cierta inquietud entre los habitantes y visitantes de la zona. Sin embargo, esta probabilidad se reduce a un 30% entre la 1 y las 7 de la tarde, sugiriendo que las condiciones mejorarán a medida que el día avance.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos y turistas que se preparen para un tiempo variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.