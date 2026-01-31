El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere que los residentes deben abrigarse adecuadamente si planean salir.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 75% en la franja horaria de la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en el periodo más activo. La humedad relativa será notablemente alta, rondando el 81% al inicio del día y bajando ligeramente a medida que avanza la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 24 km/h. En las primeras horas, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 49 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y algo incómodo para actividades al aire libre. A medida que el día progrese, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 70% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 0% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas podrían ser una posibilidad al inicio, la tarde se presentará más tranquila en términos de actividad eléctrica.

Los habitantes de Salvaterra de Miño deben estar preparados para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y un ambiente fresco. Se recomienda llevar paraguas y vestimenta adecuada para el tiempo, especialmente si se planea estar al aire libre. A medida que el sol se ponga a las 18:47, las condiciones seguirán siendo frescas y húmedas, por lo que es aconsejable tener en cuenta el abrigo para la noche.

