El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 45% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos intensos. La temperatura en las primeras horas del día se mantendrá en torno a los 9 grados , con una ligera disminución a 8 grados en la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura fluctúe entre 9 y 10 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 90% en las primeras horas. Esto, combinado con la probabilidad de lluvia del 100% hasta el mediodía, indica que la lluvia será un factor constante en el tiempo de hoy. Las precipitaciones se estiman en 2 mm en la mañana, disminuyendo a 1 mm en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 56 km/h. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si deben salir.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque la intensidad de la lluvia disminuirá. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 12 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente. Sin embargo, la probabilidad de lluvia seguirá presente, aunque con menos intensidad, y se espera que las precipitaciones acumuladas sean mínimas.

En la noche, el cielo continuará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados. La probabilidad de tormenta se reducirá a un 20% en las horas nocturnas, lo que sugiere que la actividad eléctrica será menos probable. El viento se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que proporcionará un respiro en comparación con las ráfagas de la mañana.

En resumen, los residentes de Salceda de Caselas deben estar preparados para un día de lluvia y viento, con temperaturas frescas y una alta humedad. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.