El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ribadumia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 31 de enero de 2026, Ribadumia se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de inestabilidad. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un estado del cielo que se describe como "muy nuboso con tormenta y lluvia escasa" en el periodo inicial. A medida que avance el día, la cobertura de nubes se mantendrá constante, con un cielo completamente cubierto durante la mayor parte de la jornada.
En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente fresco, comenzando con 9 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 12 y 14 grados a lo largo del día. Este clima fresco puede hacer que los ribadumienses opten por abrigarse adecuadamente si planean salir.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 60-70%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda tener en cuenta la vestimenta adecuada.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 35% de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que podría traducirse en algunas lloviznas ligeras. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de precipitación disminuirá, con un 10% entre la 1 y las 7 de la tarde y un 55% entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es prudente llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre.
El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 31 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento se moderará, pero seguirá siendo notable, especialmente en áreas abiertas. Esto puede contribuir a una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja tener precaución al salir.
En resumen, Ribadumia experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad, siempre atento a las condiciones cambiantes del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.
