El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Ribadumia se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de inestabilidad. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un estado del cielo que se describe como "muy nuboso con tormenta y lluvia escasa" en el periodo inicial. A medida que avance el día, la cobertura de nubes se mantendrá constante, con un cielo completamente cubierto durante la mayor parte de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente fresco, comenzando con 9 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 12 y 14 grados a lo largo del día. Este clima fresco puede hacer que los ribadumienses opten por abrigarse adecuadamente si planean salir.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 60-70%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda tener en cuenta la vestimenta adecuada.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 35% de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que podría traducirse en algunas lloviznas ligeras. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de precipitación disminuirá, con un 10% entre la 1 y las 7 de la tarde y un 55% entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es prudente llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 31 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento se moderará, pero seguirá siendo notable, especialmente en áreas abiertas. Esto puede contribuir a una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja tener precaución al salir.

En resumen, Ribadumia experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad, siempre atento a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.