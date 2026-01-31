El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas que podrían comenzar a manifestarse en el periodo matutino. La temperatura oscilará entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo del día, la nubosidad persistirá, con un cielo cubierto que traerá consigo lluvias escasas. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 mm en las primeras horas, aumentando la probabilidad de lluvia a un 95% entre las 01:00 y las 07:00. Esto indica que los habitantes de Redondela deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas durante la mañana.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 14 grados durante la tarde, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 70%. La humedad alta, combinada con el viento, que soplará del oeste a velocidades que oscilarán entre 10 y 33 km/h, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea del 70% en la mañana, disminuyendo a un 20% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas podrían ser intensas en las primeras horas, la actividad eléctrica disminuirá a medida que avance el día. Sin embargo, es recomendable que los residentes permanezcan atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables y una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 11 grados . La humedad relativa aumentará ligeramente, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nublados y posibilidad de tormentas y lluvias. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones climáticas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.