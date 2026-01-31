El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo presente intervalos nubosos, con una probabilidad de precipitación del 85% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 8 grados , aumentando gradualmente hasta alcanzar los 12 grados hacia el mediodía.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo cubierto que dominará la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 15 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 8 y 32 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos del día. Se prevé que la velocidad del viento disminuya ligeramente hacia la tarde, pero aún se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para quienes se encuentren al aire libre. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 45 km/h en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 75% durante la mañana, disminuyendo a un 20% en la tarde. Esto indica que, aunque la posibilidad de tormentas es alta al inicio del día, la situación mejorará a medida que se acerque la tarde, aunque no se descartan chubascos aislados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo continúe cubierto. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con valores de precipitación que no superarán los 0.1 mm en las horas nocturnas. Los ciudadanos de Pontevedra deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras, y se aconseja llevar paraguas y abrigos si planean salir.

