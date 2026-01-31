El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que podrían generar algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de tormenta del 30% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados al inicio del día, aumentando ligeramente hasta alcanzar los 10 grados hacia las 5 de la tarde.

A lo largo de la mañana, la humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y descendiendo gradualmente hasta un 70% a media tarde. Esto puede contribuir a una sensación de frío, a pesar de que las temperaturas se mantendrán relativamente estables. La velocidad del viento será moderada, predominando del oeste con ráfagas que alcanzarán hasta 26 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con una temperatura máxima que podría llegar a los 14 grados. Sin embargo, la probabilidad de lluvia será baja, ya que se prevé que no se registren precipitaciones significativas en este periodo. A partir de las 7 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente, alcanzando un 45% entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente, aunque las cantidades esperadas son escasas.

La noche se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente a los 12 grados. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. El viento, que seguirá soplando del suroeste, podría alcanzar velocidades de hasta 17 km/h, lo que también influirá en la sensación térmica.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo frío y húmedo, y que consideren llevar ropa adecuada si planean salir, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.