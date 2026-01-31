El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias ligeras que podrían comenzar a manifestarse, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará principalmente del oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 26 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 4 y 15 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son. Es importante tener en cuenta que, aunque las lluvias serán escasas, la combinación de viento y humedad podría generar un ambiente incómodo para quienes estén al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero aún se mantendrá un 5% de posibilidad de tormenta entre las 7:00 y la 1:00. Esto significa que, aunque las lluvias no sean intensas, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas aisladas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. La alta humedad y el viento del oeste contribuirán a una sensación térmica más fría, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente y estar preparado para las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.