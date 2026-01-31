El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en las primeras horas, disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , siendo más frescas en la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% al amanecer y bajando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondarán el 80% durante la mayor parte de la jornada. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá una brisa constante que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.
En cuanto a las tormentas, se prevé una probabilidad del 85% de que se produzcan en las primeras horas, aunque esta cifra caerá a un 15% en la tarde. Esto sugiere que, si bien las primeras horas del día podrían estar marcadas por tormentas aisladas, la tarde podría ofrecer un respiro, con cielos más tranquilos y menos actividad eléctrica.
A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente a niveles frescos. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las áreas más rurales y montañosas alrededor de Ponte Caldelas.
En resumen, el día de hoy en Ponte Caldelas se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre cualquier actualización meteorológica.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.
