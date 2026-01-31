El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén cielos cubiertos, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 85% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 14 grados . La temperatura más baja se registrará a primera hora, mientras que el termómetro alcanzará su máximo alrededor de las 1:00 de la tarde. La humedad relativa será alta, rondando entre el 68% y el 84%, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A partir de la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 8 y 20 km/h, lo que podría contribuir a que la sensación térmica sea más fresca.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 75% de posibilidad de tormenta durante la mañana, lo que podría generar algunos episodios de actividad eléctrica, aunque la intensidad de la lluvia será moderada. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuye considerablemente, situándose en un 20% entre las 7:00 y la 1:00 de la mañana del día siguiente.

A lo largo del día, se recomienda a los residentes de Poio que se preparen para condiciones invernales, llevando paraguas y abrigos, especialmente si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el 31 de enero en Poio será un día marcado por cielos cubiertos y lluvias intermitentes, con temperaturas frescas y un viento moderado. La combinación de estos factores sugiere que será un día típico de invierno en la región, donde la mejor opción será disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.