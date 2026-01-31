El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 70% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es recomendable estar preparado para condiciones climáticas adversas.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, con mínimas de 6 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del oeste con velocidades que alcanzarán hasta los 25 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% a las 00:00 y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 87% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea escasa, con un total acumulado de aproximadamente 2 mm durante las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es del 95% en la franja horaria de 00:00 a 07:00, disminuyendo a un 80% entre las 07:00 y las 13:00. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce considerablemente, lo que sugiere que las condiciones podrían mejorar hacia el final del día.

El viento, que soplará predominantemente del oeste, tendrá ráfagas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 12:00 y las 15:00. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero las tormentas serán menos probables, con una probabilidad de tormenta del 5% entre las 19:00 y la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:47, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones inestables, podría ofrecer un respiro hacia la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.