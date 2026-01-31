El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 35% durante la franja horaria de 01:00 a 07:00. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y aumentando hasta un 87% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que caigan alrededor de 0.1 mm en la mañana, aumentando a 1 mm en las horas posteriores. La probabilidad de lluvia será más significativa entre las 01:00 y las 13:00, con un 35% de posibilidad de que se produzcan chubascos. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 65% de probabilidad de precipitaciones entre las 19:00 y la 01:00.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría ofrecer un respiro a los que se encuentren en la costa. Las rachas de viento también serán notables, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 66 km/h en la mañana.

A medida que el sol se ponga a las 18:49, las condiciones seguirán siendo mayormente cubiertas, con una ligera posibilidad de que las nubes se disipen un poco, permitiendo que algunas estrellas sean visibles en el cielo nocturno. Sin embargo, la sensación de frío persistirá, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir por la noche.

En resumen, Oia experimentará un día fresco y mayormente nublado, con lluvias escasas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que salgan deben estar preparados para las condiciones húmedas y frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.