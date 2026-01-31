El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de precipitación del 80% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, especialmente en el periodo de 01:00 a 07:00.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con una temperatura de 9 grados a la 1:00, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80% durante la mañana y disminuirá ligeramente a medida que avance el día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que realmente son.

La probabilidad de tormenta es baja, con un 5% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque hay posibilidad de lluvias, no se esperan tormentas significativas. Sin embargo, es recomendable que los residentes de O Rosal estén preparados para la posibilidad de chubascos ligeros, especialmente en la mañana y al final del día, cuando la probabilidad de precipitación aumenta nuevamente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados. La humedad relativa también se mantendrá alta, alcanzando hasta el 89% en la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En resumen, el día en O Rosal se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con lluvias escasas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que necesiten salir deben estar preparados para la posibilidad de lluvia ligera y llevar ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.