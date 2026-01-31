El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 15 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que alcanzará velocidades de hasta 30 km/h desde el oeste, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que podrían resultar incómodos. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que el día avanza, se espera que las lluvias sean más escasas, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. En las horas de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 45%, lo que sugiere que podría haber intervalos de nubosidad con lluvias ligeras. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantendrá en un 20% durante la tarde, lo que significa que no se puede descartar la aparición de chubascos repentinos.

Los vientos, que inicialmente soplarán con fuerza desde el oeste, irán disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 56 km/h, pero se espera que esta intensidad disminuya, lo que podría ofrecer un respiro a los que se aventuren fuera de casa.

En resumen, los habitantes de O Porriño deben estar preparados para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas en las primeras horas, temperaturas frescas y vientos moderados. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.