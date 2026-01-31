El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. La temperatura oscilará entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 13 grados, proporcionando un ambiente fresco pero relativamente cómodo para los residentes y visitantes.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% a primera hora y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondan el 60-70%. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el oeste y suroeste. Las rachas de viento alcanzarán velocidades de hasta 59 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero manteniendo una intensidad que podría ser notable en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es del 45% en las primeras horas de la mañana, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas lluvias ligeras. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuirá, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se espera que las condiciones se estabilicen. A partir de la tarde, la posibilidad de lluvia se reduce considerablemente, aunque no se descartan chubascos aislados.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad es del 45% en las primeras horas, pero se espera que disminuya a cero entre las 07:00 y las 13:00, aumentando nuevamente a un 30% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque la mañana puede ser algo inestable, la tarde y la noche podrían traer condiciones más tranquilas, aunque con la posibilidad de alguna tormenta aislada.

Los cielos permanecerán mayormente cubiertos durante todo el día, con un predominio de nubes que limitarán la visibilidad del sol. La salida del sol se producirá a las 08:50 y se ocultará a las 18:48, lo que significa que la luz diurna será limitada, acentuando la sensación de frescura y humedad en el ambiente. En resumen, O Grove experimentará un día fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia y viento moderado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la belleza del paisaje gallego bajo un cielo dramático.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.