El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas en algunas horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que podría generar un ambiente inestable. A medida que avance la jornada, la nubosidad persistirá, con intervalos de nubes altas y momentos de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día.

La temperatura oscilará entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, pero se espera un leve aumento conforme se acerque el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 63% y el 83% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una acumulación de 2 mm en las primeras horas, con una probabilidad de precipitación del 65% en el periodo de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 5% durante la tarde y noche. Las lluvias serán ligeras y esporádicas, por lo que no se anticipa un impacto significativo en las actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar paraguas o impermeables.

El viento soplará desde el oeste-noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 45 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. A medida que el viento se suaviza, las velocidades oscilarán entre 7 y 30 km/h, lo que permitirá una mejora en la sensación térmica hacia la tarde.

La probabilidad de tormentas es notable en la mañana, con un 60% de posibilidad, pero se espera que esta disminuya a medida que el día avanza. En la tarde, la probabilidad de tormenta se reduce a un 30%, lo que sugiere que, aunque el tiempo seguirá siendo inestable, las condiciones mejorarán ligeramente.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas más tranquilas de la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.