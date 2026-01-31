El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que podría generar un ambiente inestable. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes.

A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos ligeros. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , con un leve aumento hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día.

El viento soplará desde el oeste-noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento se suavizará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La humedad en el ambiente será notable, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad para algunos. A lo largo del día, se espera que la visibilidad se vea afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

En la tarde, aunque las lluvias serán menos frecuentes, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con intervalos nubosos que podrían permitir breves momentos de sol. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 25% durante la tarde, lo que indica que no se debe bajar la guardia ante posibles cambios en el tiempo.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día húmedo y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.