El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 85% entre las 00:00 y las 07:00 horas. Se espera que la lluvia acumulada durante este periodo sea de aproximadamente 0.7 mm, lo que indica un inicio de día húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. El viento soplará del oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja.

Durante la tarde, la probabilidad de precipitación disminuirá a un 70% entre las 07:00 y las 13:00 horas, aunque se mantendrá el cielo cubierto. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 12 grados , lo que ofrecerá un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantendrá en un 0% durante este periodo, lo que sugiere que, aunque el cielo estará nublado, las condiciones para tormentas serán mínimas.

A partir de la tarde, entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia se reduce aún más, a un 20%, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 12 a 13 grados . El viento continuará soplando del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 14 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan un poco más frescas.

Al caer la noche, la probabilidad de precipitación aumentará nuevamente a un 45% entre las 19:00 y las 01:00 horas del 1 de febrero. Las temperaturas descenderán a alrededor de 11 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 82%. El viento, que seguirá soplando del sur, podría generar rachas de hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente cubierto con posibilidades de lluvia y tormentas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.