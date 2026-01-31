El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura en la mañana se mantendrá en torno a los 7 grados, aumentando ligeramente a 9 grados hacia el mediodía.

A medida que avance el día, la temperatura oscilará entre los 8 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 27 km/h en la mañana, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las velocidades del viento variarán, pero se espera que se mantengan entre 5 y 14 km/h en las horas posteriores. Esto podría contribuir a que la sensación de frío se acentúe, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 65% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, lo que indica que los habitantes de Mondariz deben estar preparados para condiciones climáticas inestables. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuye considerablemente, pero aún se prevén cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras.

En cuanto a la humedad, se espera que baje gradualmente a lo largo del día, comenzando en un 81% y descendiendo a un 60% hacia la tarde. Esto podría ofrecer un ligero alivio en la sensación de bochorno que se experimentará en las primeras horas.

En resumen, el día en Mondariz se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones inestables, especialmente en la mañana, y que se mantengan informados sobre posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.