El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados a lo largo del día. La sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 81% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, con una probabilidad del 80% de que se registren lluvias ligeras entre las 01:00 y las 07:00 horas. Posteriormente, esta probabilidad disminuirá a un 60% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y se espera que las condiciones se estabilicen, con un 10% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Moaña lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que las lluvias podrían ser impredecibles.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 46 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Las velocidades del viento oscilarán entre 12 y 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La temperatura máxima se espera que alcance los 14 grados en las horas centrales del día, mientras que por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La combinación de la humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja a la población vestirse adecuadamente para mantenerse cálidos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan chubascos aislados. La puesta de sol se producirá a las 18:47 horas, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

