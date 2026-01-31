El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con un 75% de probabilidad de precipitación en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura en este periodo comenzará en torno a los 8 grados , aumentando gradualmente hasta alcanzar los 12 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con tormentas que podrían intensificarse en la mañana, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se espera una probabilidad de tormenta del 70%. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 11 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 60%. Esto contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la presencia del viento. La dirección del viento será predominantemente del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 34 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Se prevé que las rachas de viento sean más intensas en la mañana, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

En la tarde, la probabilidad de precipitación disminuirá, aunque se mantendrá en un 15% entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 12 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. A medida que el sol se ponga a las 18:47, las condiciones seguirán siendo nubladas, con una ligera posibilidad de lluvia en las horas posteriores.

Es importante que los residentes de Meis se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante la mañana. La combinación de nubes, viento y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que se acerque la noche, las condiciones se estabilizarán, aunque el cielo seguirá cubierto, lo que podría prolongar la sensación de inestabilidad en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.