El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que podría traer consigo algunas lluvias. Durante la primera parte del día, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas y una precipitación escasa de aproximadamente 1 mm. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan chubascos aislados, especialmente en las primeras horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 14 grados . La mañana comenzará fresca, con una temperatura de 9 grados a las 00:00 horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que rondará entre el 62% y el 81%, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 53 km/h en la madrugada, disminuyendo a lo largo del día. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. A medida que el día avance, la velocidad del viento se estabilizará, pero se mantendrá en torno a los 24-31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 35% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no serán generalizadas, podrían presentarse en forma de chubascos aislados, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá adecuada, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia. Los ciudadanos de Meaño deben estar preparados para un día mayormente gris y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas a mano, especialmente en las primeras horas. La salida del sol se producirá a las 08:49 y se ocultará a las 18:48, marcando un día con más horas de sombra que de luz, lo que es típico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.