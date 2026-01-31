El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. Durante la madrugada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados , con una humedad relativa del 78%, lo que generará una sensación de frescor. A medida que avance la mañana, la temperatura ascenderá lentamente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la mañana y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.
A partir de las 2 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, llegando a los 11 grados a las 3 y 4 de la mañana. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá la sensación de frío. La probabilidad de precipitación es notable, con un 55% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, lo que podría traducirse en chubascos ligeros.
Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 15 grados a las 4 de la tarde. A lo largo de esta franja horaria, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 10% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente secas, no se puede descartar la posibilidad de algunas gotas. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 59% hacia las 4 de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más agradable.
El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 66 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a lo largo de la jornada. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se estabilizará entre 25 y 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad presente.
A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 8 de la tarde. La probabilidad de lluvia aumentará ligeramente hacia la noche, con un 45% de posibilidades de tormenta entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente. La jornada finalizará con un cielo cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados, manteniendo la tendencia de un día fresco y húmedo en Marín.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.
