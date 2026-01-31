El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. Durante la madrugada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados , con una humedad relativa del 78%, lo que generará una sensación de frescor. A medida que avance la mañana, la temperatura ascenderá lentamente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la mañana y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A partir de las 2 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, llegando a los 11 grados a las 3 y 4 de la mañana. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá la sensación de frío. La probabilidad de precipitación es notable, con un 55% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, lo que podría traducirse en chubascos ligeros.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 15 grados a las 4 de la tarde. A lo largo de esta franja horaria, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 10% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente secas, no se puede descartar la posibilidad de algunas gotas. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 59% hacia las 4 de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más agradable.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 66 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a lo largo de la jornada. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se estabilizará entre 25 y 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad presente.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 8 de la tarde. La probabilidad de lluvia aumentará ligeramente hacia la noche, con un 45% de posibilidades de tormenta entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente. La jornada finalizará con un cielo cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados, manteniendo la tendencia de un día fresco y húmedo en Marín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.