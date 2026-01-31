El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera un 95% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas. Las lluvias acumuladas en este periodo podrían alcanzar hasta 1 mm, aunque se prevé que sean ligeras.
A medida que avance el día, la probabilidad de tormenta disminuirá significativamente, cayendo a un 0% entre las 7 y las 1 de la tarde. Sin embargo, las nubes permanecerán cubriendo el cielo, con una descripción general de "cubierto" que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados. La sensación térmica, sin embargo, será más baja, rondando entre -1 y 6 grados, lo que puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.
El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 62 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 25-30 km/h, lo que podría afectar la percepción de la temperatura.
A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación se reduce a un 10% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que las lluvias serán poco probables en este periodo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la nubosidad persistirá, y aunque las tormentas no serán un factor, el cielo seguirá cubierto.
Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que se mantengan entre 7 y 8 grados. La sensación térmica podría caer a 5 grados, lo que indicará un ambiente fresco y húmedo. En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras en las primeras horas y temperaturas frescas a lo largo del día, lo que invita a los residentes a abrigarse adecuadamente si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.
