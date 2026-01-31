El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto que persistirá a lo largo del día, con una ligera mejora en la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el panorama.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 80% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en torno al 60-70%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 63 km/h en las primeras horas. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, con rachas que rondarán entre los 25 y 30 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras, donde el oleaje podría verse afectado.

Las probabilidades de precipitación son moderadas, con un 35% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un aumento a un 50% en la tarde. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente en la tarde y al anochecer.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 35% de posibilidad en las primeras horas y nulas en el resto del día. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a la población que se vista adecuadamente para el frío y la humedad, y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.