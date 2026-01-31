El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias ligeras que podrían comenzar a manifestarse en el periodo de la madrugada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 85% en las primeras horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas posteriores. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que esté en torno al 69% al inicio del día, aumentando hasta un 87% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 66 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Es importante tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos y una ligera posibilidad de lluvias. La temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados, mientras que la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. La probabilidad de tormentas es baja en este periodo, con un 5% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se esperan fenómenos severos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 12 a 13 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan chubascos aislados. En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y viento moderado, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las inclemencias del tiempo si se sale.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.