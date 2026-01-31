El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían incluir tormentas y lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 60% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es posible que se produzcan chubascos intensos en esta franja horaria. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 2 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

A medida que avance el día, las condiciones de nubosidad se mantendrán, con un cielo cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 14°C en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste-noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 45 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. En las horas de la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 10-25 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea del 40% entre las 07:00 y las 13:00, y del 5% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que las lluvias serán menos probables en la segunda mitad del día. Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar rápidamente.

La puesta de sol está programada para las 18:48, y aunque el cielo permanecerá cubierto, es posible que se puedan observar algunas brechas en las nubes hacia el final del día. En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.